Лавров отметил невежливость и ненадежность европейских партнеров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Жозепом Боррелем сказал, что Европа сейчас является ненадежным партнером для России. Трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".

Он напомнил, что Россия неоднократно пыталась получить результаты анализов Алексея Навального. Но ни Германия, ни Франция, ни Швеция, "ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия" не дают ответов​​​, а просто отвечают, что "вы сами все знаете". "Ну, это же невежливо, мягко говоря", – сказал Лавров. По его словам, такая ситуация абсолютно неприемлема и категорически недопустима.

Если же в Европе считают, что Россия не заслуживает такой информации, то "пускай остается на их совести". "Мы за честность, за транспарентность и не будем эти принципы пересчитывать", – подчеркнул Лавров.

Санкции, которые обсуждает Европа в связи с делом Навального, доказывают, что ЕС на данном этапе является ненадежным партнером. По мнению главы российской дипломатии, Москве и Брюсселю необходимо договориться о принципах, основанных на невмешательстве во внутренние дела суверенных государств на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать вопросы, связанные с замыслами ЕС на постсоветском пространстве.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, пока ни одна страна-член ЕС не внесла предложений по поводу возможных санкций в отношении РФ. Их обсуждение продолжится в марте на Совете министров иностранных дел.

По его словам, на встрече с Лавровым были определены сферы, в который Россия и Европа могу сотрудничать, несмотря на имеющиеся разногласия.