Боррель: Россия не заинтересована в диалоге с Европой

После своего визита в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель которого обвинили на Западе в мягкости к России, сделал вывод. По его мнению, которое он сообщил Европарламенту, Россия показала свою незаинтересованность восстанавливать отношения с Евросоюзом.

"Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией, – продолжил глава дипломатии ЕС. – Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях".

РИА Новости добавляет, что Боррель подчеркнул: Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ.

"Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога, ‑ оправдывался Боррель за провал своей поездки. ‑ Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы".

Глава европейской дипломатии приехал в Москву 4 февраля. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций. В России еврочиновник заявлял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Есть сферы, добавил он, где Россия и ЕС могли бы и должны сотрудничать.

Но после возвращения в Брюссель его позиция переменилась. Именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу", написал он в своем блоге. Более того, он не исключил, что Евросоюз введет новые санкции против России по правам человека, а также раскритиковал замену условного наказания Алексею Навальному после ряда нарушений его соблюдения со стороны блогера и "индивидуального предпринимателя", как Навальный позиционировал себя в суде, на реальный срок.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России в ряде городов прошли несогласованные акции в поддержку Навального.

Право выражать мнение есть у всех, отметил президент России Владимир Путин, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно". Также глава российского государства добавил, что "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

На заявления Жозепа Борреля о нарушениях со стороны полиции на несанкционированных акциях глава российского МИДа предоставил своему европейскому коллеги записи того, как сотрудники правоохраниительных органов разгоняют людей на акциях по всей Европе. Боррель заявил, что у него не было времени ознакомиться с предоставленными ему материалами. В Москве Жозепу Боррелю дали понять, что не потерпят вмешательства во внутренние дела. Кроме того, в Москве напомнили, что отношения с Брюсселем в 2014 году были прерваны именно оп инициативе Евросоюза.