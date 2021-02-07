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Акции оппозиции 1 час назад

07 февраля 2021 16:15

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов


EPA

На видеоматериалы, демонстрирующие поведение полицейских на несанкционированных акциях, от западных политиков ответа не было. Они промолчали, потому что не нашли никаких аргументов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Швеции Анн Линде получили ролики из двух частей, подтвердила чиновник. В первой части демонстрировалась пропорциональная реакция западной полиции, второй — провокации на несанкционированных митингах в России. Ничего, кроме молчания, в ответ не получили.

23 и 31 января, 2 января по России прошли несогласованные протестные акции. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что выходить за рамки закона контрпродуктивно и опасно, но, безусловно, у каждого есть право на выражение собственного мнения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что время переговоров передал Линде материалы. Боррелю они были высланы накануне визита в Россию.

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