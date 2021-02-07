Захарова объяснила высылку европейских коллег

Москву вынудили пойти на такие меры, как высылка дипломатов Польши, Швеции, Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Участвовавшие в незаконных акциях сотрудники дипведомств объявлены персонами нон грата и скоро покинут страну. Такие меры западные страны просто вынудили принять, подчеркнула Захарова.

23 и 31 января, 2 января по России прошли несогласованные протестные акции. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что выходить за рамки закона контрпродуктивно и опасно, но, безусловно, у каждого есть право на выражение собственного мнения.