ЕС призвал Россию не высылать дипломатов

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов. Речь идет о представителях Германии, Польши и Швеции, участвовавших в незаконных акциях протеста в Москве.

Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано заявил: "Верховный представитель (дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель – ред.) выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть".

В Германии решение российской стороны считают неоправданным. Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что оно еще больше портит отношения России и Евросоюза.

По словам Мааса, немецкий дипломат во время несанкционированных акций лишь следил за происходящим, не нарушая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Также немецкий министр заявил, что ФРГ предпримет ответные шаги, если Россия не передумает высылать немецкого дипломата.

О безосновательности такого шага Москвы заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, с такой оценкой согласны и во Франции. Канцлер добавила, что Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ.

"Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон", – цитирует Меркель "Интерфакс".

В министерстве иностранных дел Швеции подтвердили, что их представитель будет выслан из РФ. В Стокгольме это решение также считают неоправданным, о чем уже уведомили Москву.

"В министерстве категорически отрицают утверждение России о том, что дипломат принимал участие в демонстрации в России", – сказал представитель пресс-службы шведского МИДа Матс Самюэльссон.

Польша готовит ответ на действия России. В Варшаве заявили, что вышлют российского дипломата. Посол РФ в республике Сергей Андреев сообщил, что в пятницу, 5 февраля, его пригласили в МИД страны на беседу с заместителем министра.

"Заместитель министра Марчин Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", – рассказал Андреев РИА Новости. По словам дипломата, ему дали понять, что "решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".

Ранее в пятницу, 5 февраля, МИД РФ сообщил, что Москва высылает шведского, польского и немецкого дипломатов за участие в несанкционированных акциях 23 января.