Польша, Швеция и Германия высылают российских дипломатов

Сразу несколько стран объявили российских дипломатов персонами нон грата в своих государствах. Речь идет о Польше, Швеции и Германии. Такое решение является ответным на действия российских властей.

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что Министерство иностранных дел России высылает из страны трех зарубежных дипломатов. Они участвовали в несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января. Министерство Польши, в свою очередь, пригрозило России ухудшением двусторонних отношений.

В немецком ведомстве объяснили свое решение Венской конвенцией о дипломатических отношениях. В Стокгольме отметили, что высылка российского дипломата является ответным действием на аналогичный поступок Москвы.