Польша высылает российских дипломатов

Трое сотрудников посольства России в Польше объявлены персонами нон грата. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

Ранее стало известно, что внешнеполитическое ведомство страны вызвало посла РФ. Во время беседы ему передали дипломатическую ноту, передает "Интерфакс".

Министерство иностранных дел Польши мотивирует решение "нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса", а также действиями, которые причинили вред государству.

Также стало известно, что британский Форин-офис вызвал российского посла. Эти новости стали приходить после объявления Соединенными Штатами о новых антироссийских санкциях. В частности, Вашингтон выдворяет 10 дипломатов из состава российского дипкорпуса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение польской стороны и вызовы российских дипломатов "на ковер", назвала это "порочной блоковой дисциплиной". По ее мнению, западные державы проявили псевдосолидарность, которая на самом деле представляет собой "вассалитет XXI века".