МИД Великобритании и Польши вызвали российских послов

На фоне сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и усиления группировок российских военных на границе с Украиной в МИД Соединенного Королевства вызван посол России в Великобритании Андрей Келин.

Кроме того, после сообщений о введении новых санкции США в отношении России в МИД Польши вызвали посла России в республике Сергея Андреева, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непричастности Москвы к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США.

Представитель Кремля напомнил о том, что перемещение российских войск по своей территории не должно волновать другие государства. Песков подчеркнул, что Россия никак не угрожают другим странам.

Как сообщалось, ранее в МИД РФ был вызван посол США в Москве Джон Салливан.