Британский МИД анонсировал незаконные акции в России

По пути американского посольства в Москве пошел МИД Великобритании. Форин-офис назвал все города, в которых планируется проведение несанкционированных акций 31 января 2021 года. Среди них названы Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

"Узнавайте последние новости в местных СМИ, оставайтесь бдительны и избегайте протестов и окрестных районов", – призвало министерство иностранных дел Соединенного Королевства подданных Ее Величества Елизаветы II.

Более точные места проведения акций британский МИД указывать не стал. Публикация посольства США в Москве об акциях 23 января вызвала жесткую реакцию Смоленской площади: в МИД России был вызван новый американский посол Джон Салливан, которому был заявлен решительный протест из-за информационной поддержки посольством акций, сообщает РИА Новости. Всего, подчеркнули тогда американские дипломаты, протесты пройдут в 38 российских городах. В дипмиссии США добавили, что поддерживают "право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений" и против "подавления этих прав".

Акции 23 января проходили в поддержку арестованного после возвращения из Германии в России Алексея Навального. Российская генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые призывы на незаконную акцию. В прокуратуре подчеркнули, что призывы приходить на несогласованные мероприятия сами по себе законодательно запрещены. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на эти акции призывают провокаторы.