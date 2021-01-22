Посольство США обнародовало данные о незаконных акциях в России

Посольство США призвало своих граждан избегать мест несанкционированных акций в России, список которых вместе со временем проведения опубликован на сайте дипмиссии. Речь идет о митингах, запланированных на 23 января.

Находящихся в РФ американцев также попросили носить документы, удостоверяющие личность, и паспорт с российской визой. Кроме того, не помешает следить за новостями, которые могут помочь подробнее узнать о происходящем в месте пребывания.

Ранее Кремль, Генпрокуратура, МВД, СКР, а также мэр Москвы Сергей Собянин и официальный представитель МИД Мария Захарова обратились к россиянам с напоминанием о незаконности акций и просьбой не участвовать в них. Особенно это касается детей, которые могут пострадать в результате провокаций, но и не только их, ведь массовые мероприятия чреваты всплеском заболеваемости коронавирусом нового типа.

По факту попыток вовлечь молодежь в протесты возбуждено дело. Соцсети чистят эти призывы по распоряжению Роскомнадзора, а также блокируют соответствующие группы.