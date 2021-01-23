Вместо создания проблем другим Россия советует США заняться своими

МИД России, комментируя публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января, предупредил, что попытки подстрекательства радикальных элементов будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, американская дипмиссия не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, размещая в соцсетях материалы в поддержку несанкционированных акций в РФ. Причем в эти "мирные протесты" цинично вовлекаются даже несовершеннолетние.

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия", – говорится в заявлении МИД РФ, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Попытки же американской дипломатии фактически подстрекать радикальные элементы в России обречены на провал, предупредили на Смоленской площади.

Там также указали, что руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России.