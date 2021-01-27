МИД России из-за фейков вручил ноту протеста дипломату США

В МИД России в среду, 27 января, был вызван представитель посольства США. Ему вручили ноту протеста в связи с фейками, которые распространяют американские цифровые платформы.

Как сообщается на сайте ведомства, американские СМИ тиражируют провокационный контент. Российская сторона предупредила Вашингтон о том, что оставляет за собой право на ответные шаги.

На Смоленской площади отмечают, что американские IT-гиганты способны без препятствий и самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры. Используют они это в интересах своих корпораций, игнорируя демократические и этические нормы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что со стороны США распространяется фейковая информация о событиях в нашей стране. В частности, речь касается несанкционированных митингов.