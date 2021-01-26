Запад ведет информационную войну против РФ

Против России развязана информационная война. Об этом заявил заместитель директора дирекции информационных программ "Вести", политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев.

"Коллективный Геббельс ведет против нас информационную войну. Ведет он ее не первый год и достаточно последовательно, имея совершенно определенные цели", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В подтверждение исповедуемых Западом двойных стандартов в отношении РФ Медведев в качестве примера привел ситуацию, когда Россия пыталась защитить Южную Осетию, что назвали ужасным военным преступлением, и бомбежки жилых кварталов в Багдаде "ради демократического будущего для иракцев".

"Россия – это всегда нечто ужасное. Посмотрите карикатуры на Путина, которого (на Западе – ред.) всегда изображают в виде осьминога, захватившего Европу. Посмотрите на карикатуры на Николая Второго, на Александра Третьего и на Александра Первого. И вы увидите одного и того же осьминога, пожирающего Европу", – сказал Медведев.

Со своей стороны Европа, указал он, обладает глубоко колониальным мышлением. "Для них разницы между какой-нибудь Африкой и Россией тоже нет, поэтому и отношение к нам соответствующее", – подытожил политический обозреватель ВГТРК.