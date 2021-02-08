Сотрудники закрытых Зеленским телеканалов заклеили себе рты

Россия нацелена на нормализацию отношений с Евросоюзом, но на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил 8 февраля, комментируя те оценки, которые дал своему недавнему визиту в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Особое внимание министр обратил на слова Борреля о том, что Россия стремительно отдаляется от Европы. Лавров сообщил, что в ходе переговоров напомнил европейскому гостю: именно Евросоюз в 2014 году сам обрушил создававшуюся годами архитектуру многоплановых отношений между Москвой и Брюсселем, приостановил саммиты и межправительственные переговоры, а также заморозил два десятка отраслевых диалогов. Причиной, как отметил министр, стала поддержка Европой антиконституционного переворота на Украине, который имел явно антироссийскую окраску.

В числе прочих действий ЕС Сергей Лавров выделил и постоянные атаки на российские СМИ в Прибалтике. Очередная такая атака была предпринята как раз сегодня. В Латвии на год запретили ретрансляцию международного телеканала холдинга "Россия-РТР", чтобы уберечь граждан от неправильных точек зрения.

Аргументация примерно такая же, как на Украине, где на прошлой неделе прекратили вещание сразу три оппозиционных канала. Сегодня на улицы Киева вышли люди, которые так не смогли понять, каким образом этот запрет увязывается с декларируемыми принципами свободы слова.

Полтора часа в полной тишине, с заклеенными черным скотчем ртами – это впечатляющая акция трех украинских телеканалов, закрытых на прошлой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским.

В эфир они теперь выходят лишь в интернете, но вещание не прекратили. Офисы, студии, весь полуторатысячный коллектив безмолвствует, и звук появляется только на включении с уличного митинга в защиту свободы слова.

‑ У меня простой вопрос. Я хочу, чтобы каждый телезритель наш, точнее уже YouTube-зритель дал на него ответ, а достоин ли человек, который боится выйти и поговорить, называть себя президентом?

Пикетируют дворец "Парковый". Там сегодня Зеленский должен выступить на антикоронавирусном форуме, но президент заезжает в здание с тыла, чтобы никто не видел.

А у фасада появляются радикальные националисты.

‑ Мы требуем от Зеленского продолжить наступление на эту ватную сволочь и принять закон про коллаборантов, чтобы каждая мразь, которая там стоит, пошла под суд! – заявили националисты.

Пойти врукопашную не дает полиция.

– Слава Украине! Героям слава! – кричат агрессивные молодые люди.

Внутрь съемочные группы "112 Украина", ZIK и NewsOne не пустили – все они оперативно лишены аккредитации. Как раз больше остальных поднимали вопрос о вакцинации, но на Украине она не началась до сих пор просто потому, что прививать население нечем. А от российской вакцины Киев упорно отказывается.

"Все уже понимают, что такое информационная гибридная война. А мы с вами лучше всех – потому что в этой профессии: как ту или иную новость можно по-разному подать для украинского общества. Как мы с вами все сначала слышим, а потом проверяем. И никакого подтверждения того, что "Спутник Пять" гарантированно дает результат – нет. Я считаю, что граждане Украины – это люди и, извините за такое сравнение, точно не кролики, и на них экспериментировать мы не имеем права", ‑ вероятно умышленно или по собственной неграмотности делает ошибку в названии первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V" президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский теперь интервью дает только проверенным репортерам, которые точно не поймают его на лжи. "Спутник V" не только официально признан на самом авторитетном экспертном уровне, но и зарегистрирован уже почти в двух десятках стран, в том числе и европейских. Об этом рассказывали оппозиционные телеканалы.

"Конечно, нужно зачистить информационно-политическое вещание, потому что оно ему всерьез мешало все это время, рассказывая правду, общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками. И там как раз говорилось объективно все то, что происходит", – говорит об эфире закрытых телеканалов Виктор Медведчук.

После этого интервью с лидером оппозиции Медведчуком журналисткой Березовской заинтересовалась СБУ.

"О том, что в отношении меня проводится проверка, я узнала из СМИ, После чего я позвонила адвокату своему, позвонила своим друзьям, которые мне настоятельно порекомендовали покинуть Украину", – рассказала журналист Алена Березовская.

В списки сайта "Миротворец" внесли уже даже жену Медведчука, а нацист Стерненко по кличке Берия, который возглавлял одесский "Правый сектор" (организация запрещена в России) и был причастен к гибели сожженных заживо людей в Доме профсоюзов, предлагает черные метки выдать всем оппозиционным журналистам.

И это предложение находит отклик в посольстве США. Там не только закрытие сразу трех украинских телеканалов поддержали единственными в мире, но и считают, что в нежелании украинцев вакцинироваться виноваты опять пророссийские силы.

"Мы будем сотрудничать, чтобы противодействовать дезинформации. Украина сейчас столкнулась с недостоверными сведениями, которые распространяют политики, ориентированные на Россию. Это из-за них на Украине такое недоверие к вакцине и к системе здравоохранения в целом", – считает временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В небывалых снегопадах, которые обрушились 8 февраля на Украину, оставшиеся в стране телеканалы знают, кого обвинить. Как и в том, что на улицах украинских городов снегоуборочных машин было явно недостаточно.