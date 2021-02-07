СБУ может завести уголовное дело за вопрос о России

Служба безопасности Украины может завести дело против журналистки Алены Березовской. Она задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – жизнь" Виктору Медведчуку, в котором уточнила, не считает ли он более простым и эффективным вариантом для украинцев присоединение к России. В этой связи СБУ начала проверку, сама Березовская подтвердила РИА Новости, что возможно и возбуждение уголовного дела.

Ранее Березовская работала в украинском Obozrevatel, а после 2013 года – главным редактором российского сайта "Украина.ру".

До этого президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить эфирное вещание телеканалов "112​​​.Украина", NewsOne и ZIK. Санкции затронули также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака – владельца этих телеканалов. СМИ пришлось покинуть телевизионное экраны и перенести вещание на YouTube. В партии такое решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

Кроме того, с 2014 года на Украине запрещено вещание десятков российских каналов; это "Первый канал", "Россия 24" и пр.