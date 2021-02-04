На журналистов украинского телеканала напали в прямом эфире

Двое журналистов украинского телеканала "Наш" подверглись нападениям во время прямых включений из Киева, где члены националистических группировок проводят акцию "Добьем гнид". Своей целью они ставят прекратить вещание оппозиционно настроенного канала, обвиняя его в пророссийской пропаганде.

Днем у корреспондента Олега Нечая налетевший прохожий вырвал из рук микрофон, но журналист не растерял и в прямом эфире настиг хулигана и вернул себе "орудие производства". Более того, он смог даже побеседовать с мужчиной, который утверждал, что сотрудники телеканала "Наш" торгуют родиной.

Спустя пару часов досталось журналисту Алексею Пальчунову, который вел трансляцию от здания полиции Шевченковского района Киева, куда доставили задержанных националистов. Корреспондент получил несколько крепких ударов по голове, пока нападавшего не оттащили в сторону полицейские.

Один из задержанных во время штурма редакции телеканала радикалов умудрился забраться на подоконник на третьем этаже здания и пригрозил спрыгнуть, если ему не дадут поговорить с главой МВД Арсеном Аваковым. Основным требованием остается закрытие телеканала "Наш", сотрудники которого поддержали в эфире подпавших под введенные президентом Владимиром Зеленским санкции коллег с телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.

Эти телеканалы принадлежат депутату Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасу Козаку. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране, пообещав начать процедуру импичмента президента.