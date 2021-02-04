Оппозиция объявила о начале процедуры импичмента Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такую резолюцию принял внеочередной съезд партии.

"Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента", – отмечается в резолюции.

Действия Зеленского, который ввел персональные санкции против народного депутата Тараса Козака и заблокировал работу трех ведущих телеканалов, в партии называли антиконституционными и противоправными. Сейчас телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube.

Сам украинский лидер сказал, что решение о блокировке телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было трудным, так как его страна поддерживает свободу слова. Однако эти телеканалы ведут пропаганду, "финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Европе".