Депутат Рады: в обществе есть понимание необходимости импичмента Зеленскому

В украинском обществе уже сформировалось мнение в поддержку объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Внутри общества уже сформирована позиция, которая позволяет работать над началом импичмента президенту. Наша "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет локомотивом этих действий, потому что мы прекрасно понимаем, что каждый день пребывания Зеленского у власти несет угрозу украинскому обществу", – сказал Кива в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ситуацию на Украине он емко охарактеризовал четырьмя словами: "война, голод, нищета и болезни". "Это будет продолжаться при этом преступном режиме", – сказал парламентарий, назвав проявлением слабости власти отключение от эфира телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

По мнению Кивы, Украине требуется полная перезагрузка власти: импичмент президенту, отставка кабинета министров и роспуск парламента. Депутат назвал партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" боевой единицей, защищающей украинских граждан и отстаивающей интересы государства. "Мы готовы к борьбе, мы готовы к противостоянию. Мы готовы к победе, которая рано или поздно будет! Мы восстановим мир и вернем наши взаимоотношения, и мы действительно считаем себя частью большой славянской семьи", – сказал Кива.

Происходящее на Украине режиссируется извне – Госдепом США или британской разведкой, убежден парламентарий. "Их задача – разломить, разложить общество для его более успешного порабощения. Я неоднократно говорил, что Украина сегодня является колонией, а все то, что вы видите, это всего лишь следствие отсутствия власти и государственной власти", – подытожил Кива.