Поиздевался над страной: оппозиция инициирует импичмент Зеленского

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена начать импичмент президента Украины Владимиру Зеленскому.

Сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что в ближайшее время будет проведен чрезвычайный съезд партии, на котором будут определены дальнейшие шаги. Он напомнил, что сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала, передает "Интерфакс".

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной", – сказал Рабинович, выступая в Верховной Раде.

Во вторник вечером президент Украины Зеленский своим указом ввел в действие решение совета нацбезопасности о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Их активы заблокированы, лицензии аннулированы. Заблокированы телеканалы назвали это решение политической расправой с неугодными СМИ,