Нет сигнала: на Украине объяснили, почему оборвали эфир телеканалов

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому после закрытия сразу трех телеканалов. Санкции против СМИ ввели на пять лет по решению главы государства. В Киеве это объяснили традиционно: якобы через каналы идет "российская пропаганда". Вещание прекратили грубо, буквально оборвав эфир.

"112.Украина", ZIK и NewsOne пропали из эфира ближе к полуночи, в эфире в тот момент были записанные заранее программы. Уже вскоре выяснится: руководители телеканалов и сами узнали об отключении из новостей. Часом ранее пресс-служба президента Украины выпустила пресс-релиз о решении Совета нацбезопасности и обороны страны ввести санкции в отношении владельца неугодных СМИ – депутата от "Оппозиционный платформы – За жизнь" Тараса Козака. За что вводятся ограничительные меры в отношении политика и телеканалов, уточнять не стали.

Телеканалы "112.Украина", ZIK и NewsOne будут бороться за свое право обращаться к украинцам, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Сейчас телеканалы объединили силы и в студии ZIK ведут спецэфир, который можно смотреть на YouTube. Но американская платформа – не самый надежный резерв.

"Они же, не стесняясь, вырубали своего собственного действующего президента. Почему бы им не вырубить канал, который рассказывает, что американская политика Украине пользы не приносит? Что касается европейцев, будет часть общества, в том числе журналистского сообщества, которые выступят против. Но решения-то принимают не они", – говорит политолог Михаил Погребинский.

Телеканалы не просто потеряли право на вещание. Заблокированы их активы, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств. Без работы рискуют остаться полторы тысячи человек, и руководители забаненных СМИ планируют обратиться в суд.

"Верим ли мы в судебную систему Украины? Ну, мы уже сталкивались неоднократно с так называемым телефонным правом, когда по звонку из офиса президента принимаются необходимые решения – не всегда законные. А точнее, практически всегда незаконные, нелогичные. Мы будем обращаться в суды европейских инстанций и в любые международные инстанции", – предупреждает Артем Марчевский, генеральный продюсер "112 Украина", руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В экстренной трансляции журналисты напомнили Владимиру Зеленскому его же слова о вреде цензуры.

Владимир Зеленский, президент Украины: Я очень уважаю каждый канал. И канал NewsOne. Я никогда в своей жизни не закрывал ни одного канала. Я – за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.

Теперь же на Банковой увидели в альтернативной позиции трех телеканалов "руку Кремля". А санкции называют закономерным ответом на информационные атаки.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины: И вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине.

Санкции, а точнее неопределенность в связи с ними, стали причиной отключения нескольких телеканалов и в Латвии. Крупнейший оператор страны исключил из своего пакета "Первый балтийский канал", "НТВ Мир", "Рен-ТВ Балтия", "Кинокомедию" и "Киномикс". Оператор ТЕТ так и не смог понять, нарушает ли трансляция этих каналов режим санкций, и на всякий случай решил не показывать их прибалтийскому зрителю. Возможно, частоты займут другие медиа, более подходящие под либеральную картину мира.