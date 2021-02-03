На Украине несколько телеканалов прекратили вещание из-за санкций

Во вторник вечером президент Украины Зеленский своим указом ввел в действие решение совета нацбезопасности о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами.

В перечень ограничений входят блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий и другие запреты.

Телеканалы назвали это решение политической расправой с неугодными СМИ, механизмом установления диктатуры и тирании и заявили, что намерены оспаривать решение о санкциях в судах, в том числе международных.

"Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах".

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко отметил, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. "Владимир Зеленский не оправдал ожидания граждан и оказался не способен к конструктивному диалогу. На критику он ответил репрессиями", – сказал он.

Также во фракции уточнили, что решение, принятое Зеленским, является вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона "О санкциях" на телеканалы и Козака не должно распространяться, так как каналы являются украинскими юридическими лицами, а сам Козак – гражданином Украины.

О незаконности решения президента также заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТАСС.