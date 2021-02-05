Президент Украины и посольство США порассуждали о свободе слова

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале пригрозил санкциями всем, для кого "является нормой" бизнес с "псевдоструктурами" Донбасса и Крыма.

Касаясь темы наказаний, он назвал произошедшее с рядом национальных телеканалов "законным, логичным, оправданным и справедливым", а также одобренным США. Причины санкций, по мнению Зеленского, "железобетонные", и критики в его адрес со стороны ТВ в их числе нет, зато есть "говорящие армии".

Как сообщает РИА Новости, американское посольство в Киеве, комментируя этот инцидент, заявило, что каналы использовались для "пагубного влияния России на Украину", а нарушения свободы слова не было. С этим Владимир Зеленский согласен.

Ранее в пятницу СНБО страны заявил, что отменить эти ограничения нельзя. Для того, чтобы ввести пятилетние санкции против неугодных телеканалов и их владельца (оппозиционера Тараса Козака), специалисты работали восемь месяцев. В связи со случившимся "112.Украина", NewsOne и ZIK (сотрудникам которых теперь хотят запретить работать в Раде, чтобы "рашизм" не прошел) пожаловались в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ, а оппоненты Зеленского пригрозили главе государства импичментом. Правда, отстранение его от власти уже назвали невозможным, а к нарушениям прав человека на Украине Европа обычно слепа.