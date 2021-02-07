Президент Украины начал эпоху "зеленого фашизма"

Громкий скандал на Украине. Личным решением президент Зеленский закрыл сразу три телеканала: "112. Украина", NewsOne и ZIK. Свой катастрофически падающий рейтинг Зеленский свалил на оппозиционное телевидение. Цифры поддержки у президента Украины сейчас меньше 20%, партия "Слуга народа" тоже проваливается. Вот Зеленский и вводит в стране внутренние "санкции".

Цензура без прикрас. Оппозиция в Верховной Раде, считает такие действия преступными и поводом для импичмента. Экономику Украины успешно начал уничтожать еще Порошенко, Зеленский и коронавирус ее фактически добили. Оправдать провалы и объяснять людям, почему жизнь не становится лучше, все труднее. Велик соблазн затеять новую войну в Донбассе, мол, война спишет все.

На Украине такое впервые. Страна ввела санкции в отношении собственного гражданина Тараса Козака. Он – бизнесмен, депутат Верховной Рады, член партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". А еще Козак владеет медиахолдингом. Туда входят три телевизионных канала. И поскольку их владелец попал под санкции, то и телекомпании автоматически лишились лицензии.

"Санкции могут вводить только против юрлиц и нерезидентов, а то, что ввели санкции против гражданина Украины, – это прямое нарушения законодательства", – заявил Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".

"Это преследование из-за нашей принципиальной позиции. Эти телеканалы не дают врать власти", – уверен Тарас Козак.

"Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире. Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь. А мы продолжим говорить правду гражданам Украины", – обратились редакционные коллективы к президенту Зеленскому.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук регулярно появлялся в эфирах закрытых каналов. Он не скрывал своей позиции, призывал к диалогу с Россией, критиковал украинские власти. И закрытие каналов в том числе связывают и с его именем.

Трех закрытых каналов радикалам показалось мало. Новая мишень – телеканал "НАШ". Все это происходило в присутствии полиции. Оскорбления, нецензурная брань, угрозы и нападения.

"Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я – человек, отдавший более 20 лет жизни телевидению, введу решение против трех телеканалов. Согласитесь, звучит дико", – сказал Владимир Зеленский.

В своей 16-минутной инстаречи Зеленский как будто бы разговаривал сам с собой. Задавал вопросы и сам же на них отвечал. По сути, оправдывался.

"Решение законно, логично, оправдано, а главное – оно справедливо. А еще полностью поддержано Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, странами "большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", – отметил Зеленский.

Хочется повторить эту мысль. Решение законно и справедливо, потому что поддержано США и Европой. Не народом Украины, не парламентом. А еще, по словам Зеленского, США и Европа четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов. В Штатах совсем недавно был заблокирован Twitter тогда еще действующего президента Трампа, а его самого не пускали в эфир общенациональных каналов. Это – о цензуре.

"К власти в США пришла команда, которая отменила все эти замечательные принципы уважения свободы слова, и если там, в США, можно "вычистить" из информационного пространства действующего президента и многих его сторонников, то уж на Украине, которая заглядывает в рот и старается выполнить очень быстро любые указания американского посольства, что же тут удивительного. Вот процесс пошел. Это совершенно беспрецедентная история за все время существования украинского государственного, уже почти 30 лет, ничего подобного никогда не было. То есть это без суда, без следствия, безо всяких доказательств, без аргументов. Причем сами исполнители этого дела, секретарь Совбеза и офис президента, не могут объяснить и предъявить какие-то аргументы. Закрыты два очень популярных новостных канала, просто потому что они не устраивают действующую власть и их редакционная политика не соответствует тому, что хочется слышать, видеть украинскому президенту. У нас в последние дни особенно ярко проявилась такая уникальная, может быть, ситуация, союза посольства США, Великобритании, Польши, Прибалтики и украинского руководства, националистических, нацистских группировок", – почеркнул политолог Михаил Погребинский.

Что же касается защиты национальных интересов, то на Украине Вашингтон действительно только свои интересы и защищает. И в политике, и в экономике. Крупнейшие украинские предприятия буквально разваливают на глазах. "Южмаш", занимавшийся выпуском ракетных двигателей, работает один день в неделю, производство продукции сократилось в 17 раз. А все потому, что американцы посоветовали украинцам отказаться от сотрудничества с главным партнером завода – Россией. Хотя здравый смысл призывает к обратному.

"Когда начнут говорить правду, места этим лжепатриотам, этим националистам не будет. И никогда Бандера или гауптштурмфюрер СС Сухевич не будут для меня национальными героями. Я повторяю, что это пошло и подло – переименовывать Московский мост, который в направлении Москвы и который строили с участием москвичей, в проспект Бандеры. Я хочу, чтобы моя страна перестала жить мифами. Потому что у нас самые красивые девушки, самый умный народ, работящий. Вы знаете, сколько украинцев работали при Союзе в руководстве. У нас шикарная культура, у нас никогда не было конфликтов. В моем понимании вы мне ближе. В моем понимании у нас осталась, несмотря на конфликт, часть отношений, которая не описывается деньгами и формулами", – уверен политик Евгений Червоненко.

Еще одна показательная для современной Украины история – то, что происходит сейчас с еще одним гигантов украинской промышленности – "МоторСич". Предприятие было основано в 1907 году. Двигатели для самолетов делало еще в Первую мировую. В советское время входило в сложную систему авиапрома. Поставляло силовые агрегаты для наиболее востребованных боевых вертолетов и гигантских транспортников, среди которых и самый большой в мире – Ан-225. "МоторСич" тоже было запрещено сотрудничать с Россией. В поиске не менее серьезного партнера руководство завода вышло на китайцев. 3/4 акций – у бизнесменов из Поднебесной. Но только на бумаге. Украине было велено заблокировать сделку под предлогом защиты национальных интересов. Не уточнялось только, чьих.

"Это очень серьезные инвестиции. Дело в том, что тот китайский бизнесмен, который приобрел контрольный пакет акций, фактически не имеет возможности ни деньги забрать, ни воспользоваться своими правами инвестора. Он, оказывается, владеет еще целым рядом активов на Украине. И они тоже заблокированы, все его возможности на Украине. То есть это такое очевидное антиукраинское действие, которое тоже предпринято, конечно, в результате рекомендаций США", – считает Михаил Погребинский.

"МоторСич" обладает технической документацией по производству сложнейших газотурбинных двигателей. Американцы не могли позволить, чтобы эти технологии уехали в Китай. Плюс ко всему Китай сотрудничает с Россией. Эти два фактора обрекли завод на полное вымирание. Китайцы, правда, не сдаются. Обратились в Международный арбитраж, требуя неустойку в размере 3,5 миллиарда долларов. Для справки: это треть украинского бюджета на оборону. Но вряд ли это сильно беспокоит США. Американцев совершенно не интересует украинский ВПК. А сильный ВПК им и вовсе не нужен. Проще все развалить и потом за счет собственных кредитов комплектовать Вооруженные силы Украины своими же отнюдь не лучшими и не последними образцами военной техники и вооружений.

Крупнейшее высокотехнологичное предприятие "МоторСич" осваивает сегодня выпуск новой продукции. К такому "успеху" шли десятилетиями. Сколько конструкторской мысли потребовалось, чтобы наконец-то понять, что из существующих запасов крылатого металла можно делать великолепные мясорубки.

И вот об этом в том числе рассказывали закрытые Зеленским три телеканала. О том, что 25 тысяч высококвалифицированных работников предприятия "МоторСич" могут в одночасье оказаться на улице. О перспективе социального взрыва на Запорожье. Журналистов лишили работы, а зрителей – правды. Президент Украины уже поблагодарил исполнителей своего решения.

"Я прошу вас не переходить на личности и придерживаться норм этики", – сказал один из полицейских. Его слова обращены не к боевикам-радикалам, а к журналистам. Хотя понятно, какая задача у нападающих: уничтожить технические средства. И тогда, даже если случится чудо и телеканалам будет позволено выходить в эфир, работать будет просто не на чем. Да и в людей тоже заселили страх.

"Я понимаю, что сейчас будут говорить, почему ты даешь интервью российским телеканалам?! А причем тут российский телеканал, вы же коллеги, я же смотрю тоже в Интернете российские телеканалы, у вас всегда присутствует две точки зрения или даже экспертная точка зрения, как этого требуют стандарты объективной журналистики. Ну, почему у нас этого не может быть?! Какая мы после этого свободная страна? И какой он после этого гарант Конституции? Это очень прискорбно, печально, потому что мы понимаем, что президент Зеленский исполнял чужую волю какого-то клерка Госдепа. Это мое строго субъективное мнение, но это показывает, что у нас нет президента, у нас есть, извините, холуй, который даже красиво не может разрулить ситуацию. Я понимаю, что он несамостоятелен, что Украина, в том числе и президент, – это пешки в чужой политической игре", – сказал журналист Руслан Коцаба.

Власть на Украине по-прежнему ставит на самых радикальных и агрессивных. На тех, кому не знакомо слово "компромисс" и кому кажется, что все вопросы можно решить только силой. Но даже с этими людьми журналисты закрытых каналов пытались вести диалог.

Военная риторика не случайна. Те, кто хочет ворваться в здания телекомпаний и крушить там все, – участники боевых действий в Донбассе. Они сейчас в Киеве. Временно. А их боевые подельники, невзирая на официальные международные договоренности, крушат из минометов жилые дома на линии соприкосновения. Терроризируют мирных жителей. Но из окопов не высовываются и в атаку идти не спешат, что, в свою очередь, дискредитирует главный орган украинской власти по борьбе с сепаратизмом – Совет национальной безопасности и обороны. Не получается пока проявить себя в ратном деле. И находят врага внутреннего. 19 членов Совета во главе с Зеленским и не без участия Авакова ведут борьбу с терроризмом на другом фронте.

К вопросу о справедливости. Первая после закрытия оппозиционных каналов попытка проверить украинского зрителя на внимательность и доверчивость. Кадры аварии на теплоэлектростанции двухлетней давности кадры выдают за свежие. И ТЭC показывают другую. Не Запорожская, где проблемы сейчас, а Приднепровская. На тех каналах, что были закрыты, ни разу так не врали. Они рассказывали и о поднятых тарифах на газ для населения, и о поддержке властями националистов и неофашистов, и, конечно, о бесконечных жертвах среди мирных людей на Донбассе. Теперь – выжженное поле. Говорить правду в телеэфире больше некому. Или пока некому. На внеочередном съезде наиболее популярной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" была принята резолюция о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Фракция партии в Верховной Раде выносит этот вопрос на голосование. С первого раза, может, и не получится, но ситуация в стране, настроения в обществе могут в итоге склонить депутатов к принятию неприятного для Зеленского решения.

А популярность президента и его команды в народе только падает. Вот рейтинги на официальном сайте Киевского международного института социологии. Если бы выборы состоялись в декабре прошлого года, то на них действующий президент набрал бы 17% голосов. В январе этого года – уже 14%.

А вот хорошая иллюстрация к низкому рейтингу украинского лидера. Людей спросили: сейчас на Украине дела движутся в правильном или неправильном направлении? И люди в подавляющем большинстве ответили, что не туда идет страна.

На партийном фронте картина еще более печальная. В отличие от своего лидера партия не только растеряла голоса потенциальных избирателей, но и занимает не первое место. Уступает она "Оппозиционной платформе – за жизнь".

"Сегодня фашизм на Украине имеет свой цвет – зеленый. Так же, как наши деды и отцы остановили и побороли фашизм, мы сделаем то же самое. Фашизм не пройдет!" – заявил Вадим Рабинович сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".

На Украине началась эпоха "зеленого фашизма". "Знаете, братьев моего деда Семена вместе с их семьями убили нацисты. А дед мой в это время был на фронте. В итоге он прошел всю войну и вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Не вышло. Я мог бы ответить вам тем же. Не стану", – заявил Зеленский.

После таких проникновенных слов о деде-ветеране Великой Отечественной свой пост Зеленский закончил первой частью известного лозунга, который украинские политики из националистического сделали национальным. По всей видимости, часть из тех, кто до конца досмотрел выступления лидера нации, должна закончить фразу, вскинув руку в приветственном жесте, как это сделал Карась – глава праворадикальной националистической организации "С14", боевики которой нападают на неугодных власти журналистов.