Рабинович: на Украине тотальное наступление фашизма

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому после закрытия сразу трёх телеканалов. Санкции против СМИ ввели на пять лет по решению главы государства. В Киеве это объяснили традиционно: якобы через каналы идёт "российская пропаганда". О деталях рассказал народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

- Вадим Зиновьевич, здравствуйте! Вот ведь как интересно получается. Когда журналисты говорят то, что нравится властям – это демократия, а когда что-то, что не нравится – это пропаганда. Есть ли уже какая-то реакция в стране на закрытие трех телеканалов?

- Вы знаете, я думаю, что вы недооцениваете то, что произошло в Украине. Сегодня началось тотальное наступление фашизма. Просто тотальное. Оно, заметьте, перекликается с тем, что несколько дней назад Рада проголосовала за то, чтобы штурмбанфюреру СС присвоить звание героя Украины. Что произошло сегодня? Взяли три канала, которые занимают оппозиционную нишу, и закрыли – без закона, без Конституции, без ничего. Потому что так захотелось Зеленскому. Более того, это ночью, конечно, происходило, потому что все бесы они ночью выходят на улицу. Ночью они провели это закрытое совещание своего Совета национальной безопасности. Ввели незаконные санкции. После этого собрали группу бандюков, которых называют националистами, выпустили из тюрьмы Стерненко, который известен убийствами, организовали группу, которая теперь должна убивать журналистов, которые будут занимать активную позицию. Вот что произошло сегодня в Украине. Ни о каком законе речь не идет, ни о какой апелляции речь не идет. Поэтому я сегодня с трибуны Верховной рады сказал, что нельзя недооценивать ситуацию. Сегодня произошел, я считаю, конституционный переворот в стране – введены в действие решения, которые не соответствуют Конституции. Мы будем их оспаривать в суде, который, в прочем, принадлежит Зеленскому на 90%. Мы будем всё это делать, но, тем не менее, хочу вам сказать, что так просто это уже не закончится. Это вызов ¾ Украины. Они надругались над языком, они надругались над нашим правом вообще верить в своих дедов и отцов, которые воевали. Сегодня фашизм гуляет по нашей стране, и вот это есть правда.

- Очевидно, что происходящее в стране заметно не только вам. Как результат – падение рейтингов Зеленского, судя по опросам социологов. Как считаете, поможет ли цензура, поможет ли закрытие телеканалов поднять рейтинг действующего президента?

- Вы абсолютно правы. Проанализировав ситуацию с катастрофическим падением своих рейтингов, и увидев два последних, которые вышли на той неделе, где наша партия побеждает их всех, увидев, что через три дня люди получат новые платежки, которые вообще неподъемные убийственные для страны, через четыре дня они собираются принять закон МВФ о том, что жилье будут отбирать у людей, которые не смогут платить, а они не смогут платить, и понимая, что в этих условиях их сметут, они закрыли каналы, чтобы люди не смогли услышать правду. Вы правильно оценили ситуацию – так оно и есть.

- Ваша партия намерена инициировать импичмент Зеленского, но насколько вы сами оцениваете шансы, насколько это реально?

- Вы знаете, импичмент по сегодняшним законам практически нереален. Но не действовать в этой плоскости мы не можем. Мы не можем не прочертить свое отношение к действующему вот этому вот гаранту, который растоптал Конституцию. Я думаю, что импичмент – это будет только одна маленькая составляющая наших ответных действий.

- Помимо телеканалов, еще введены, насколько я знаю, санкции в отношении вашего же коллеги, депутата Тараса Казака. Как это вообще возможно – вводить санкции против гражданина своей же страны, да еще и против народного избранника?

- По законам Украины это невозможно. Но законы не писаны для тех, кто пришел сегодня с эстрады и рисует эти законы сам, своими колпаками. Поэтому, к сожалению, глубокому, хочу вам сказать, что закона в Украине сегодня нет вообще, его в последние годы и просто не было, но существовали хоть какие-то зачатки. Но даже при Порошенко, я никогда не думал, что я произнесу эти слова, но даже при Порошенко были остатки какой-то демократии. То, что сегодня творится, никакого отношения ни к демократии, ни к свободе, ни к той Европе, о которой они говорили, не имеет. Это уничтожение украинского народа тарифами, отсутствием вакцины, и всем остальным. А сейчас закрытием рта, чтобы все радостно думали, что все хорошо. Потому что Зеленский записывает каждые два дня свои какие-то ролики из своего бункера, и вот на этом считает, что он поднимется. Ничего у них не выйдет, ребята. Народ не такой дурной, как они думают. И мы победим по любому, это еще станет ясно. Ни один человек, который закрывал канал, не побеждал.