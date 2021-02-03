Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обратился к российским СМИ с просьбой поддержать коллег с трех украинских телеканалов, которые остались без работы после их отключения от эфира властями в Киеве.

"Вас журналистов России, в том числе, я просто прошу в это сложное время помочь нашим журналистам. Подключайте их, потому что сегодня полторы тысячи журналистов остались без работы", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Рабиновича, прекращению трансляции "112.Украина", ZIK и NewsOne предшествовало закрытие телеграмм-каналов, которые были объявлены "сотрудниками ФСБ".

Отключение телеканалов депутат назвал антиконституционным актом, который его партия обжалует в Верховном суде. "Мы опустились во мрак нацизма, в который они нас, в общем-то, вели", – сказал Рабинович.

Он сообщил, что, согласно последним опубликованным рейтингам, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поднялась над партией президентской партией "Слуга народа" на 6%. При этом депутат высказал убежденность, что закрытием телеканалов власти в Киеве убьют себя, но не снизят популярность оппозиции.

Рабинович сообщил также, что глава Совета национальной безопасности Украины некоторое время назад заявил, что в стране "еще много русских каналов, и поэтому мы их только начали закрывать".

Кроме того, по словам депутата, обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины националист Андрей Медведько опубликовал благодарственное письмо на имя президента Владимира Зеленского, которое он написал на немецком языке, "использовав официальную песню SS, которая была во время Гитлера".

"Вот что мы имеем в европейской, как вы говорите, Украине, которой не существует", – указал Рабинович.

Отвечая на вопрос, как реагирует население на закрытие телеканалов, он сказал, что люди не выходят на улицы, потому что они запуганы. "Мы будем пока что действовать парламентским путем. Завтра собираем чрезвычайный съезд партии. Мы инициировали, и обязательно будем проводить импичмент президента, хотя это очень сложная процедура. Но мы будем работать напряженно", – подытожил Рабинович.