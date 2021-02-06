Медведев поддержал Медведчука

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обсудили в субботу по телефону ситуацию на Украине.

Дмитрий Медведев поддержал усилия ОПЗЖ по борьбе с цензурой на Украине. Стороны осудили действия президента Владимира Зеленского, отметив, что европейские свободы, в том числе свобода слова, украинскими властями ставятся во главу угла только на словах.

Ранее Зеленский распорядился прекратить эфирное вещание телеканалов "112​​​.Украина", NewsOne и ZIK. Санкции затронули также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака – владельца этих телеканалов. СМИ пришлось покинуть телевизионное экраны и перенести вещание на YouTube.

Тем временем украинские националисты проводят акции протеста у зданий телеканалов "Интер" и "Наш" в Киеве. Они размахивают флагами "Правого сектора" (запрещена в РФ) и скандируют националистические лозунги.

"Мы не поняли, зачем вы вообще сюда пришли, мы не понимаем, чего вы хотите", – заявил ведущий телеканала "Наш"​​​ Макс Назаров.

Украинские националисты считают телеканал пророссийским и требуют его закрытия.