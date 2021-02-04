Украинские радикалы пошли на штурм оппозиционного телеканала "Наш"

Члены ультраправых украинских группировок провели акцию "Добьем гнид" рядом с редакцией телеканала "Наш" в Киеве, который поддержал в эфире три прекративших вещание телеканала из-за введенных санкций телеканала: 112, NewsOne и ZIK. Радикалы требовали полностью прекратить работу журналистов, обвиняя их в пророссийской пропаганде.

У офиса собралось несколько десятков человек в камуфляже, который после скандирования лозунгов прорвали оцепление и попытались проникнуть внутрь. Несколько особо рьяных националистов были задержаны, этот момент попал на видео.

К требующим полного прекращения вещания вышел телеведущий Максим Назаров, который отверг все обвинения и призвал собравшихся не вносить раскол в общество.

Телеканал "Наш" принадлежит семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады.

На этой неделе президент Владимир Зеленский на пять лет ввел санкции в отношении владельцев телеканалов 112, NewsOne и ZIK, после чего их вещание прекратилось, но эфир продолжился на YouTube. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" пригрозила в ответ начать процедуру импичмента главы государства.