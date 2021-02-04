На Украине собираются закрыть еще один телеканал

В Киеве националисты пытались штурмовать офис еще одного телеканала – "НАШ". Его журналисты посмели в эфире поддержать своих коллег из закрытых Владимиром Зеленским редакций. И уже утром у офиса собралась толпа радикалов. Зрители наблюдали за происходящим в прямом эфире. Реакции от президента, когда-то обещавшего защищать свободу слова как одно из главных прав человека, нет. "Оппозиционная платформа – за жизнь" начинает процедуру импичмента.

Вчера убили де-юре, сегодня пытаются де-факто. Радикалы уже у здания еще одного оппозиционного телеканала – "НАШ". Полиция тоже. Первые напирают, другие защищают, но скорее – себя. И призывают к порядку журналистов.

- Я прошу вас не переходить на личности и придерживаться норм этики!

У националистов задача одна – уничтожить технические средства. И тогда, даже если телеканалам будет позволено выходить в эфир, работать будет просто не на чем. Журналистов лишили работы, а зрителей правды. Президент Украины уже поблагодарил исполнителей своего решения. "Хочу похвалить СБУ за борьбу с российской агрессией в информационном пространстве", – заявил Зеленский.

Словосочетание "российская агрессия", как манок. Первыми в поддержку закрытия трех неугодных Зеленскому каналов высказались сегодня Литва и Эстония. Страны с богатым опытом борьбы со всем русским. Там были и обыски у русскоязычных журналистов, и репрессии в отношении СМИ. Два слова – суверенитет и территориальная целостность – как под копирку. И то же самое в тексте посольства США на Украине. Совпадение.

"Зеленский на английском языке, кто-то ему помог, наверное, написал, что эти каналы закрыты, потому что они мешают евроатлантической интеграции. То есть это такое саморазоблачение, которое стало результатом прямого указания американского посольства на Украине. Такого унизительного положения никогда не было за все 30 лет украинской независимости", – говорит политолог Михаил Погребинский.

Власть на Украине по-прежнему ставит на самых радикальных и агрессивных, на тех, кому кажется, что все вопросы можно решить только силой. Но даже с этими людьми журналисты закрытых каналов пытались вести диалог.

– Мы вас приглашаем к нам поговорить, чтобы вы свои аргументы высказали. – Ты приколист? Ты бы сел в российский танк? Так про что ты мне говоришь? Какой с вами может быть эфир? Вы конченые.

Военная риторика неслучайна. Многие их тех, кто хочет ворваться в здания телекомпаний и крушить там все, являются участниками националистических батальонов, воевавших на Донбасе.

Там, на линии соприкосновениия, по-прежнему терроризируют мирных жителей. И закрытые Зеленским каналы это показывали. Как и рассказывали о других внутриукраинских проблемах: поднятых тарифах на газ для населения, о поддержке властями националистов и неофашистов. И оказались для власти внутренним врагом. Впрочем, опросы на улице не выявили победителя.

К вопросу о справедливости. Уже сегодня была предпринята первая попытка проверить украинского зрителя на внимательность и доверчивость. Двухлетней давности кадры аварии на теплоэлектростанции выдают за свежие. И ТЭC другая. Не Запорожская, где проблемы сейчас, а Приднепровская. И понятно, что теперь в отсутствии альтернативной точки зрения, отличить правду от лжи становится все сложнее.

Защитить право на свободу слова и информации, похоже, намерена только одна партия наиболее популярная сейчас на Украине – это "Оппозиционная платформа – за жизнь". Сегодня состоялся ее внеочередной съезд. Была принята резолюция о начале процедуры импичмента президента Зеленского. И теперь фракция партии в Верховной раде поставит этот вопрос на голосование.