МИД РФ перевел заявление Госдепа на английский

С русского на английский перевели в Москве заявление Госдепа США, приуроченное к Дню российской печати. В нем американские дипломаты критиковали Россию за несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и закон об иноагентах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что обращение государственного департамента США было написано на русском языке, без дублирования на английский язык. "Но мы восполнили этот пробел", – подчеркнула Захарова.

В МИД России сделали работу за американцев – перевели текст критического заявления Госдепа США с русского на английский, чтобы американская аудитория знала, чему чиновники американского госдепартамента поучают другие страны мира.

Мария Захарова дала пояснение, почему это интересно: потому что противоречит всему тому, что американские чиновники и политики делают на своей территории. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предложила американским журналистам ознакомиться с текстом перевода. Это заявление Госдепа действительно выглядит смешно на фоне блокировки доступа к соцсетям уходящему президенту США Дональду Трампу, ограничения ему доступа к телевидению, а также увольнения Андрея Илларионова за критику демократов.