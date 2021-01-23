МИД РФ и посольство США высказались о протестах

В ответ на публикацию посольством США маршрутов протестов в городах России официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади. Соответствующую запись политик сделала на своей странице Fb. И подчеркнула, что если бы конечной точкой этих маршрутов был бы указан Капитолий, американские политики зашлись бы истерикой.

Тем временем америанския дипмиссия сообщила твитом, что следит за ходом протестов в 38 городах. И добавила, что уважает право всех людей на мирные протесты в то время, как российские власти пытаются его отрицать. В пятницу посольство предостерегло американцев от участия в несанкционированных акциях, указав места их проведения. Москва сочла это грубым вмешательством во внутренние дела.