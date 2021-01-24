МИД РФ указал на разницу в отношении США к своим и чужим протестам

Как глубочайший кризис западной идеологии охарактеризовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова различие в оценках протестов, произошедших в США и России.

Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Захарова напомнила, что штурм и захват Капитолия в Вашингтоне 6 января западные организации, политологи и СМИ называли нападением на демократию, а в отношении российских незаконных акций 23 января писали "воодушевительные призывы".

"Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма", – подчеркнула российский дипломат. "Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран", – добавила она.

Захарова остановилась также на ситуации с фейками. По ее словам, США заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве, однако, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.

Захарова пообещала, что Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России.