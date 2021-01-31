МИД РФ обвинил во вмешательстве США и интернет-гиганты

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" отметила, что нужно регулировать деятельность глобальных интернет-компаний.

В ряде российских городов 23 января прошли несогласованные митинги, и сообщения в их поддержку размещались в соцсетях посольством США в Москве. Это – грубое вмешательство во внутренние дела России, считает Захарова.

Она также сообщила, что принадлежащие США интернет-гиганты, обеспечивающие работу соцсетей, провели масштабную работу. Их действия изучаются на предмет возможной реакции, сообщила представитель МИД. Это будет не только заявление – здесь, по словам Захаровой, должны быть предприняты "конкретные практические действия".

Работа глобальных интернет-компаний должна вестись по определенным правилам, уверена Захарова. Ранее она сообщала, что Москва намерена донести необходимость выработки таких правил до законодателей всех стран, а также до ООН.