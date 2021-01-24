Захарова высказалась о вершине западного "айсберга"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия 1", что Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России.

Ранее сообщалось, что МИД попросит американских дипломатов объясниться. Но это только вершина айсберга — то, что публиковали официальные структуры США, поэтому будут дальнейшие разбирательства, добавила Захарова.

Ранее американская дипмиссия заявила, что следит за протестами в 38 городах России, так как уважает право всех людей на мирные протесты, и свободу выражения мнений. В то время как российское правительство стремится эти права подавить. В МИД РФ отметили, что подстрекательство радикальных элементов может ухудшить двусторонние отношения.