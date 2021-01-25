МИД России заявило протест американскому послу в связи с поддержкой несанкционированных акций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила американской стороне решительный протест по причине публикации посольством США информации о протестных акциях, прошедших 23 января в российских городах.

По словам дипломата, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном, передает "Интерфакс".

"В связи с распространением посольством США в соцсетях и на своих интернет-ресурсах постов, поддерживающих незаконные акции, американской стороне был заявлен решительный протест", – сказала Захарова.

Американскому послу разъяснено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, – подчеркнула представитель МИД.

"Получается, что они нарушают правила сообщества, которые сами и написали, прекрасно понимая, чем им это грозит", – сказала Захарова.