Кремль назвал публикации посольства США вмешательством во внутренние дела

Публикации американского посольства в России о незаконных акциях протеста в Кремле назвали вмешательством во внутренние дела РФ и поддержкой нарушения закона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" напомнил американским визави о беспорядках в США и порекомендовал примерить на себя подобную ситуацию.

"Это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций", – заявил Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Если бы российское посольство поступило таким же образом во время беспорядков в США, которые там продолжаются, "это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне", отметил пресс-секретарь президента.

"Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", – добавил он.