В Кремле не будут прислушиваться к заявлениям США о прошедших в России акциях

В России не намерены прислушиваться к мнению Вашингтона по поводу несанкционированных акций, которые прошли 31 января в некоторых города России.

"Мы не готовы воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет и не будем этого делать", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля указал, что во многих европейских странах в этот день тоже состоялись незаконные акции, и правоохранительных органам пришлось "много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок", передает "Интерфакс".

Ранее МИД России потребовал от властей США прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела России. По мнению дипломатов, американцы занимаются "раскруткой" фейков и призывами к несанкционированным акциям.