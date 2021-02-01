В США прокомментировали причастность к акциям оппозиции в России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал информацию о причастности США к акциям оппозиции в России. По его словам, Вашингтон к этому отношения не имеет.

В интервью телеканалу NBC News Блинкен отметил, что российское правительство ошибается, если считает США причастными к акциям. Госсекретарь отметил — дело в самой России, жители которой разочаровались в правительстве, коррупции, автократии.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена прислушиваться к мнению Вашингтона по поводу несанкционированных митингов.

МИД России уже потребовал от американских властей прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела России.