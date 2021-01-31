Москва напомнила Вашингтону об ответственности за вмешательство

МИД России требует от властей США прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела РФ. Как заявили в воскресенье российские дипломаты в Facebook, США занимаются "раскруткой" фейков и призывами к несанкционированным акциям.

МИД России напомнил американским коллегам об ответственности. В частности, поддержка Госсекретарем США Энтони Блинкеном протестных митингов – частью стратегии сдерживания России.

По мнению российских дипломатов, американцы последние годы реализуют доктрину "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния".

В МИД предупредили, что такая политика имеет для американцев "высокую цену и риски".