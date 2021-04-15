Блинкен: США продолжат искать пути сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты будут искать возможности для сотрудничества с Россией, чтобы построить стабильные и предсказуемые отношения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Помимо этого, Госдепартамент предпринимает шаги по укреплению кибернетического сотрудничества по всему миру, в том числе по проработке новых тренировочных курсов со своими партнерами по политике и техническим аспектам обнародования кибернетических инцидентов", – цитирует Блинкена агентство ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, из США вышлют 10 российских дипломатов.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, санкции – это адекватный ответ на российское вмешательство в американские выборы.