Песков: Кремль не имеет отношения к акциям в поддержку президента

Кремль не имеет отношения к флешмобам в поддержку главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что президент знает о прошедших акциях только из сообщений СМИ, передает РИА Новости.

"Мы видели сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения", – сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывались ли данные акции с Кремлем.

В пятницу, 5 февраля, сообщалось о нескольких флешмобах под тегом #ПутинНашПрезидент. Участники акции пели и танцевали в поддержку российского лидера и выкладывали видеозаписи в соцсетях.