ПутинНашПрезидент: танцевально-музыкальный флешмоб охватил всю страну

По стране продолжается флэшмоб с президентским хэштегом. Акцию запустили в Екатеринбурге, а затем идею уральцев подхватили Алтай, Дагестан, Подмосковье. Видеоролики размещают в Сети с тегом "Путин – наш президент".

В масках, соблюдая социальную дистанцию, но все же вместе. Активисты, спортсмены, волонтеры, представители молодежных организаций, творческих студий и просто неравнодушные жители вышли на улицы Солнечногорска, чтобы выразить поддержку президенту страны.

Флешмоб с импровизированным танцем под песню "Любэ" "За тебя, Родина-мать" уже охватил многие регионы страны, в том числе Дагестан. Видео с хэштегом #ПутинНашПрезидент записали студенты-медики одного из местных университетов.

Идея выразить поддержку президенту в таком танцевально-музыкальном жанре родилась случайно. Чуть больше недели назад необычное патриотическое видео решили снять сотрудники интернет-гипермаркета "Сима-ленд". Сотни человек в униформе и масках вышли в холл под известную композицию "Нас бьют, мы летаем", а после, уже под песню Олега Газманова "Вперед, Россия" обратились к главе государства.

К акции уже присоединились в Екатеринбурге, Самаре, Астрахани, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Тамбовской области. Флешмоб там запланирован на пятницу, 5 февраля.

Впрочем, чтобы выразить свою поддержку, не обязательно танцевать. Анджелика Захарченко из Ростова-на-Дону – тренер по MMA. Видео она записала прямо на тренировке.

"Я хотела выразить свою позицию, и когда увидела, что проходит такой замечательный флешмоб, просто не могла не принять участие", – говорит Захарченко.

Видео в поддержку записала и сборная России по вольной борьбе.

А это уже Барнаул. Работники местного завода, кстати, решили не только станцевать, но и сами перепели известную песню.

Публикаций под хэштегом #ПутинНашПрезидент в соцсетях все больше. Фото, видео или просто слова поддержки. Аргументы у каждого свои.

"Никто не хочет хаоса, беспорядков и разрушения, потому что это путь в никуда. Мы все хотим спокойно строить свою жизнь. Я думаю, со мной согласиться многие семьи. И поэтому мы за Путина", – пояснил один из участников.