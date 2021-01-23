Протестующих россиян подогрели старым фото из Минска

Сегодня в ряде городов России проходят несанкционированные акции протеста в поддержку дважды судимого по уголовным делам Алексея Навального. Блогера арестовали за регулярные нарушения условий испытательного срока. По закону он обязан был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции дважды в месяц в определенные дни. Но эти требования выпускник юрфака почему-то предпочитал игнорировать, и в январе, феврале, марте, июле, августе там не появлялся. Это данные ФСИН.

На время лечения в Германии вызовы, понятное дело, были приостановлены. Но в октябре пациента выписали, а о своих обязанностях он так и не вспомнил. В итоге 29 декабря его объявили в розыск, а по возвращении в Россию задержали. Многие, кто вышел сегодня на улицы, в этих деталях разбираться не стали. Да и вряд ли стали бы в силу возраста. СКР уже возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие для них опасность.

Хештеги новые, места – уже известные. Подогревать, раззадоривать, они это называют по-разному, целевую аудиторию некоторые интернет-СМИ начали еще с утра. Издание "Медуза" сообщила о БТРах, приближающихся к центру Москвы. Опубликовав фото полугодичной давности. Из Минска. Теги Москва, митинг ставили сегодня и на фейковых видео, не смущала даже разница в погоде и времени года. Тонкий расчет на вау-эффект.

Эффектно каким-то чудом в тренды ютуба сегодня вышли трансляции телеканала "Дождь". В какой-то момент за трансляцией незаконного митинга следили несколько сотен тысяч пользователей. Большая часть, безусловно, зритель зарубежный. На своего западного зрителя весь день работает и телеграмм-канал "Нехта". Их офис в Варшаве, но смаковать освещение протестных акций в Минске летом это им не мешало. Для более полутора миллионов подписчиков и сегодня весь день публиковались фото и видео из России.

Видео с правоохранителем и эпилептиком сегодня пролетело по всем телеграмм-каналам, особенно радовались оппозиционные СМИ, приписывая новосибирскому полицейскому избиение задержанного. Кто-то на видео кричит: "Отпускай!" Но полицейский не отпустил. Спас жизнь мужчине, у которого на самом деле случился приступ эпилепсии. Но все, что выдавалось в эфир, – это уже конечный итог работы провокаторов. Весь процесс подготовки контента тщательно отслеживается и направляется в нужное русло в закрытых чатах.

Не обошлось без локальных междусобойчиков. Вот активист Яшин выталкивает из толпы коллегу по протесту, переодетого в костюм в цветах флага США. Называет его провокатором. А ведь практически пошаговую инструкцию по перемещению протестующих разместили на сайте американского посольства. Города, места встречи, куда идти дальше – все было описано в деталях. В столице путь митингующих, согласно прописанному плану, заканчивался у стен Кремля. Сами соратники Алексея Навального, в частности Иван Жданов, старались сторониться гущи событий. Жданов предпочел наблюдать за всем со стороны. Из уже полюбившейся соратникам Навального Германии. Трансляцию вел прям оттуда. Выехал через Белоруссию.

Те, чьи действия он комментировал, – школьники и студенты на такое массовое мероприятие в большинстве случаев вышли впервые. Сработали массированные призывы в соцсетях. Призывали, наплевав на все антиковидные меры. По данным департамента здравоохранения Москвы, 19 человек, пришедших на митинг, были заражены ковидом.

"Врачебное сообщество с большим волнение следит за массовыми акциями, за массовым скоплением людей. Все те героические усилия, которые были предприняты в борьбе с коронавирусной инфекцией, в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, игнорирования социальной дистанции находятся под угрозой. Да, положительная динамка наметилась, и не хотелось бы ее потерять", – заявила Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Координаторы на местах, несмотря на кажущуюся хаотичность перемещений толпы, все-таки были. Вот молодой человек в пальто объясняет, как двигаться митингующим и куда. Судя по легкой одежде, сам он долго на улице быть не собирался. Пришел – ушел. Тех, кто высказывал позицию, противоположную собравшимся, хоть и со столба – снимали оттуда, чуть ли не вместе с фонарем, и избивали под возгласы окружающих. Сами же участники, как их учили говорить, мирной акции.