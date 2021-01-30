За несогласованными акциями в России стоят западные заказчики

МВД вновь призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. А Генпрокуратура предупредила отдельных агитаторов об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях и за вовлечение в них несовершеннолетних.

Деятели протеста – люди с прекрасными лицами. В Приморье сотрудники полиции задержали мужчину, который призывал граждан к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

А на этих кадрах – задержанный московский убийца, сторонник одной из банд неонацистского толка Алексей Нарзяев. Рассказывает оперативникам о том, как его деятельность координировалась с территории Украины.

– Кто тебя попросил что-то сделать с этой группой?

– Егор попросил, чтобы я сделал эту группу, потому что он администрировать не мог…

– Группа как называется?

– МКУ.

– Как?

–МКУ Маньяки: культ убийцы…

– Егор откуда?

– Егор из Днепропетровска.

Идеология этой украинской неофашистской банды построена на необходимости убивать людей, ведущих асоциальный образ жизни, и лиц неславянской внешности. Однако риторика московского филиала МКУ не так давно сместилась в сторону необходимости убивать сотрудников правоохранительных органов. Оперативники считают, что смена вектора произошла под влиянием Службы безопасности Украины как раз накануне незаконных протестных акций.

Действительно, стратегия заказчиков при подготовке к очередной незаконной акции, в отличие от прошлой, кажется, претерпела определенные изменения. Так, в различных роликах, сотнями выпускаемых накануне несогласованного митинга, по сути, разжигается ненависть к правоохранительным органам. Видимо, для того чтобы придать предстоящему так называемому протестному мероприятию определенный градус.

"Сейчас при подготовке к митингам мы видим десятки и сотни роликов, в которых митингующим дают инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова", по использованию рогаток со стальными шариками, которые по своей убойной силе не уступают травматическому оружию. Поэтому сейчас мы видим, что то, что в США называется внутренним терроризмом, пришло в нашу страну", – отмечает политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Сергей Карнаухов.

На различных интернет-площадках, серверы которых находятся за пределами России, в срочном порядке накануне очередной незаконной акции появляются все новые и новые призывы выходить на улицы и участвовать в митинге. В том же Facebook, в рекламном сегменте, периодически выскакивает контент, информирующий пользователей, где и во сколько начнутся незаконные мероприятия. Там же – призывы присоединиться к акции. То есть, кто-то оплачивает такую рекламу. Из чего можно сделать вывод: существует определенный бюджет, выделенный кем-то на эти цели.

"Последние два дня я увидел в Tik-Tok волну по поводу вызывания сочувствия к этому чеченскому бойцу, который прыгал на ОМОН. И все это делается с рефреном таким, что приходите, будет еще веселее в следующие выходные. В американских соцсетях там "заряжено", бюджеты есть, это видно, там бюджеты очень большие. У нас мало в России кто может себе такое позволить, и, понятное дело, эти деньги приходят откуда-то с Запада", – отмечает эксперт по стратегическим коммуникациям, автор телеграм-канала "НеСоциальная Сеть" Трофим Татаренков.

Кажется, даже ближайшие сторонники недавнего пациента германской клиники прозрели: людей собираются использовать на ближайшей акции, словно пушечное мясо, для создания нужной заказчику картинки. Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде отказался от своей должности и призвал россиян не выходить на несанкционированные митинги.

"Я координатор штаба Навального и отказываюсь от своих полномочий. Потому что не согласен с позицией штаба выводить людей на несогласованные шествия. Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю соблюдать закон и порядок", – заявил бывший координатор штаба Роман Трегубов.

Тут же так называемая либеральная тусовочка повесила на Трегубова ярлык "кремлевская подстилка". Вообще с инакомыслящими у этих людей разговор короткий. Тот же Семен Слепаков, когда-то в "доску свой", стал "совсем чужой" после публикации критического стихотворения о протестах, прошедших 23 января. А что уж говорить о тех, кто находится в другом идеологическом лагере и не разделяет взглядов тех же людей с прекрасными лицами? Вспомнить хотя бы, как скинули с фонарного столба, а затем толпой пинали молодого человека, осмелившегося развернуть плакат против Навального.

Пощады нет даже мертвым. Сторонники Навального провели в сети флешмоб по оскорблению памяти скончавшегося на этой неделе артиста Василия Ланового, который минувшим летом выступал за внесение поправок в главный закон страны.

Впрочем, ничего удивительного, говорят эксперты, яблоко от яблони недалеко падает. Ведь против самого Алексея Навального заведено дело об оскорблении участника Великой Отечественной, который в одном из роликов выступил в поддержку поправок в Конституцию. Ветерана, прошедшего всю войну, защищавшего Родину, Навальный назвал предателем и позором для страны. Между тем полиция в очередной раз предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции, в том числе несовершеннолетних.