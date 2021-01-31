Фейки и переписка организаторов протестов: ставка на "школоту"

В московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях, арестовано 154 человека. Оштрафованы 354. Расследуются и уголовные дела – более двадцати. Один из задержанных – тикток-блогер Константин Лакеев, в сети более известен как Костя Киевский. Звезда тиктока, как выяснилось, участвовал в нападении на служебный автомобиль ФСБ. Вот блогер в фиолетовой курке пытается разбить бампер заблокированного автомобиля, водитель которого тогда получил травму глаза. Уже вскоре звучат извинения.

После задержания в личном аккаунте запись от мамы – просьба поддержать сына. Которому в любом случае придется отвечать по закону. На странице Лакеева в Инстаграм подпись – "Веселый придурок". Но главный его заработок – в тиктоке.

Вот трехэтажный особняк, где живут блогеры и снимают видео, в Новой Москве. Коммерческий бизнес-проект. Главная задача – чтобы росло число подписчиков и появлялись новые рекламные контакты.

В Москве, Липецке и Костроме возбудили дела против тех кто брызгал полицейским в глаза слезоточивым газом. Во Владивостоке задержаны двое – Эльдар Суслов, который бросался на росгвардейцев со спины. И мужчина, который после объявления в розыск сдался сам. Это Николай Девяткин из Петербурга, который набросился на сотрудников ДПС.

Еще один задержанный в Москве Тимур Салехов – он пинал полицейского, которого повалили на землю. Среди задержанных и студент МГУ Саид-Мухаммад Джумаев. 23 января на Пушкинской площади он вышел из толпы, осмотрелся и перед объективами фото и телекамер – ударил полицейского ногой. Затем бросился врукопашную. Более того, перед нападением Джумаев даже успел дать интервью, где четко дал понять – готов на все. После потасовки с полицией молодой человек скрылся. Задержали его не в Москве, а в псковских лесах, недалеко от границы с Латвией. Джумаева теперь даже трудно узнать. Побрился и постригся. Вину свою он признал.

Вот кадры еще одного задержания. Бойцы СОБРа не спеша заходят в квартиру, где живет Андрей Ломов. На несанкционированной акции в Санкт-Петербурге он пытался прорвать оцепление и напал на полицейских. Вот Андрей Ломов в толпе стоит на изготовке. Как только несколько провокаторов прорывают оцепление – он бросается на росгвардейцев. Теперь он уже арестован. Как и Евгений Есенов, который, по данным следствия, 23 января в Москве сбил на своей красной ауди полицейского. В машине находились участники небезызвестной группы "Пусси Райот" Мария Алехина и Люся Штейн. Они тоже призывали к участию в незаконном митинге. Следователи сейчас устанавливают всех, кто делал подобные заявления. В центре внимания – призывы, адресованные детям! Ключевую роль, по версии следствия, играл блогер Леонид Волков. Ему заочно предъявлено обвинение за вовлечение подростков в незаконные митинги. Переписка, попавшая в сеть, дает понять отношение организаторов к своим юным сторонникам: "школоту", которой достаточно, нужно двигать вперед. Волкова в итоге объявили в розыск.

"В отношении Волкова СК России возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающего ответственность за склонение через информационно- телекоммуникационные сети несовершеннолетних к незаконным действиям", – говорит руководитель управления взаимодействия СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Подростками прикрываются те, кто координирует протесты. Вот в Курске они направляются на центральную площадь. Полицейские в какой-то момент даже перекрывают движение – чтобы избежать жертв. Сначала – никаких задержаний. полицейские предупреждают через громкоговоритель: пора по домам. Дальше – словно игра "казаки-разбойники".

"Конечно, если чисто по-человечески, у меня одна ассоциация возникает. Это отступающие колонны фашистов, которые прикрывались детьми и женщинами, которые с обеих сторон обкладывались ими. Конечно страшно. что дети испытывают на себе эту манипуляцию и вовлекаются в действия, последствий которых они себе не представляют", – заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Уровень агрессии и жестокости на незаконных митингах рос с каждым часом. Толпа пинает каску омоновца. А в адрес полицейских звучат оскорбления. А в Приморье полицейские и сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который в соцсетях призывал к расправе над полицейскими и членами их семей. Автору этого видео 42 года. Три судимости – за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества. И вот теперь снова уголовное дело. Приморцу грозит пять лет тюрьмы.

Особая роль у профессиональных провокаторов. В Новосибирске сотрудниками ФСБ задержан 20-летний местный житель. Под ником с нацистким приветствием в мессенджерах он призывал собираться на незаконные акции. С полицейскими предлагал не церемониться. И подобные призывы продолжаются. Причем некоторые раздаются из-за границы. Фейковый ютуб канал "Обманутый Россиянин" житель Украины Виталий Швецов. Он призывал людей на несанкционированные акции и публиковал фейки. Другой житель Киева – Алексей Сорокин – и вовсе предлагал убивать российских полицейских. По некоторым данным, этот человек связан с СБУ. Его куратор – офицер украинских спецслужб Виталий Ермалюк.

"Ни в коем случае не допустимо никакое насилие в отношении тех, кто в погонах и в форме. Они государство представляют, они призваны защитить каждого гражданина. Ты сегодня бьешь полицейского, завтра бандиты тебя на улице остановят. Кто приедет тебя защищать? Ты скорой помощи не даешь проехать, завтра к тебе вызовут скорую помощь. Но они этого не знают, им нужен миг", – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"В Европе или в Америке под страхом колоссальных штрафов или тюрьмы запрещено собираться больше, грубо говоря, трех. И когда те же самые лица провоцируют в России пандемические оргии, извините за выражения, которые заканчиваются однозначно болезнями…", – сетует замглавы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Во Владивостоке автомобили скорой как раз и оказались в пробке.

"Большое количество машин, перекрытые дороги в связи с этим митингом. И машины от 40 мин до полутора часов были вынуждены проезжать этот участок дороги. Привело к задержке прибытия бригад скорой помощи к пациентам", – рассказал и.о. главврача станции скорой помощи Владивостока Олег Сорокин.

Организаторам явно нужна эффектная картинка. Фейки – один из наиболее эффективных инструментов. У молодого человека перебинтована голова, но в больницу он не пошел. В интернете есть инструкция по применению кетчупа вместо крови. Привлекают к производству фейков и блогеров. Например, тиктокер Максим Игнатков, известный как Шмекссс, судя по переписке, попавшей в сеть, запросил 200 тысяч рублей. И предложил свой сценарий, в котором ряженые полицейские нападают на него. Вскоре ролик готов. Чуть ниже цена у тиктокера Максима Волкова – 170 тысяч. Он известен как Макс Браун. В сети можно найти и такие объявления: нужны спортивные люди крепкого телосложения. Вознаграждение – от 10 тысяч рублей, но окончательный размер заработка согласовывается индивидуально. Все это дает понять: протесты прежде всего – хорошо организованная кампания.

"Информационная война есть война. И вам будут все время лепить все, что угодно. Я посмотрел, кто дирижировал этим процессом. Сидели в Берлине двое и говорили, куда идти. Надо идти к Манежу, бежать к Матросской тишине, еще другие сидели в Риге. Мы видели, как это происходило в Минске, сидела в Польше целая группа, целый батальон, который вбрасывал всякие лживые картинки и направлял. Надо внимательно относиться к людям и к молодежи", – заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Примеров двойных стандартов в сети немало. Вот знаменитая фигуристка Татьяна Навка выложила в инстраграмм видео – как протестующие провоцируют сотрудников полиции. И социальная сеть тут же ввела маркировку – потенциально неприемлемый контент! Заблокирован и канал "Актуальная политика" в Твиттере. Зато организаторам погромов – зеленый свет.

"Прошедший митинг совершенно очевидно и проплачивался, и поддерживался зарубежными государствами, спецслужбами. И мы это видим, исходя из того, кто организатор, как работа эта велась. И, конечно, нельзя увлекать в митинги детей. Особенно, когда они проходят вне правового поля. Мы категорично выступаем против этого. Считаем, надо наказывать организаторов. Потому что это опасно для здоровья детей. Это опасно просто для их жизни", – считает председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Откровенно поддерживало, более того, провоцировало незаконные протесты посольство США, разместив на сайте информацию, где пройдут акции. Послу США в России Джону Салливану уже выражен решительный протест.

"Мы оцениваем эти действия американской стороны как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Но это не все! Масштабную работу вели так называемые интернет-гиганты. Компании, которые обеспечивают платформы для социальных сетей и непосредственно социальные сети, которые принадлежат американской стороне. Сейчас то, чтобы было сделано этими американскими интернет-площадками изучается на предмет возможной реакции, которая будет не только выглядеть в виде заявления. Здесь должны приниматься конкретные политические действия", – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Все уголовные дела и призывы к незаконным акциям сейчас тщательно расследуются. И обязательно будут доведены до конца.