Тиктокер извинился за нападение на машину ФСБ во время акции протеста

Задержанный по подозрению в хулиганстве во время несанкционированной акции протеста в Москве 17-летний блогер Константин Лакеев признал свою вину в нападении на служебную машину ФСБ.

"Я начал обкидывать снегом и несколько раз пнул машину, чему я очень раскаиваюсь и сожалею. Прощу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", – заявил он после допроса в СКР.

Лакеева, известного под псевдонимом Костя Киевский, и 12 его знакомых задержали минувшей ночью в TikTok-хаусе Good People в Новой Москве. Блогеру, у которого свыше 815 тысяч подписчиков, инкриминируют умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство – именно так следователи трактовали его действия вечером 23 января на Цветном бульваре, где нападению подверглась служебная машина с номерами АМР.

Свою вину признал и 36-летний мужчина, который несколькими часами ранее в тот же день на Страстной улице несколько раз ударил полицейского.

Сегодня подозреваемым изберут меру пресечения.