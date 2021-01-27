Задержание блогера, разбившего автомобиль ФСБ, сняли на видео

Минувшей ночью в правоохранители задержали в Новой Москве 13 блогеров по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время массовых акций 23 января.

Среди задержанных в TikTok-хаусе Good People оказался и 17-летний Константин Лакеев, известный на платформе под псевдонимом Костя Киевский. Молодого человека, у которого в TikTok свыше 815 тысяч подписчиков, доставили на допрос, следователи настаивают на его аресте.

"Установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре", – сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

Лакеева допросили в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества. По версии следствия, именно он вечером 23 января запрыгнул на капот автомобиля с номерами АМР, который массово забрасывали снежками. Машину сильно помяли и разбили одно стекло, водителю повредили глаз.

Других жителей TikTok-хауса, по предварительным данным, после опроса отпустили. Мама Лакеева обратилась к ним с призывом поддержать задержанного сына.