Извинения не приняты: за нападение на машину ФСБ блогера будут судить

Задержанный во время несанкционированной акции в Москве Константин Лакеев проведет ночь в изоляторе. А 28 января молодого человека доставят на судебное заседание. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, 27 января в Новой Москве были задержаны 13 блогеров. Все они подозреваются в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время несанкционированной акции, которая проходила в столице 23 января.

Главный подозреваемый Константин Лакеев после задержания раскаялся в содеянном, попросил прощения и пообещал больше так не делать. Тем не менее, молодому человеку предъявили обвинение в умышленном уничтожение или повреждение имущества и хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию адвоката задержанного Татьяны Окушко.

На судебном заседании, которое должно состояться 28 января в Пресненском суде Москвы, следствие планирует настаивать на аресте подозреваемого.

Максимальное наказание по статьям инкриминируемым 17-летнему блогеру – лишение свободы до 5 и до 7 лет соответственно.