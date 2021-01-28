Незаконные митинги: большинство задержанных признали свою вину

Еще несколько уголовных дел возбуждены в Москве и Петербурге в отношении участников субботних несанкционированных акций. Все они связаны с нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Только в столице задержаны семь участников таких нападений. Большинство из них признают вину, хотя в некоторых случаях она очевидна и без признаний: видеокадры говорят сами за себя. Сегодня такой случай как раз разбирал Пресненский суд столицы.

Поздняя ночь, псковские леса, рядом – граница с Латвией. Сотрудники уголовного розыска и ФСБ идут по следу одного из подозреваемых по делу о нападении на бойцов Росгвардии 23 января в Москве. Вскоре находят беглеца.

Это студент МГУ Саид-Мухаммад Джумаев. 23 января на Пушкинской площади он вышел из толпы, посмотрел, где находится ближайший фотограф, и буквально на камеру ударил полицейского ногой, а затем бросился в рукопашную. Когда Джумаев упал на землю, его затащили в толпу, после этого он сбежал. На несанкционированной акции перед нападением даже успел дать интервью, в котором заявил, что намерен отбивать у полиции задержанных: "Надо отбивать своих. Если пришел – нельзя стоять на месте".

Сбежав, Саид отправился в Псков, поближе к границе. Судя по этим кадрам, постригся и побрился, взял с собой рюкзак, два компаса и карту. "В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Полицейские задержали и уроженку Украины Ольгу Бендас, которая 23 января участвовала в нападении на росгвардейцов и даже выхватила у одного из них дубинку.

- Мой трофей, буду всех бить!

Еще один задержанный – тиктокер Костя Киевский, по паспорту Константин Лакеев. Известный блогер, который участвовал в нападении на служебный автомобиль ФСБ в Москве.

Сегодня тиктокера Костю Киевского привезли в суд для избрания меры пресечения. Туда же приехали и другие тиктокеры, которые без аккредитации в здании суда пытались снимать видео и тут же выкладывать в сеть. На них оформили протокол о нарушении.

Под стражей остался и Алексей Навальный, уже дважды судимый. В Мособлсуде рассматривали его жалобу на арест. А во ФСИН сегодня напомнили, почему Навальный попал сначала в розыск, а потом и в изолятор. Вот что рассказала об этом начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Елена Коробкова:

"Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности – минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Пока же Навальный лечился, сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись".

О том, что из-за таких нарушений условный срок могут заменить на реальный, Навального предупреждали много раз, но он игнорировал все предупреждения. Уголовное дело возбудили и против его соратника Леонида Волкова за вовлечение детей в незаконные акции.

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", – сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Леонид Волков – сам он сейчас находится за границей – в одном из своих видео заявил, что ничего плохого в привлечении детей на несанкционированные акции не видит: "Якобы бы команда Навального вовлекает несовершеннолетних в протестную активность! Ну, а что здесь такого?!"

"Призывать детей на массовые незаконные акции – это за гранью закона и морали", – уверен депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Тот же Волков, несмотря на возбужденное уголовное дело, продолжает призывать людей на новые незаконные митинги. Агитация идет все в тех же соцсетях. Прокуратура Москвы уже предупредила о последствиях: "В ходе мониторинга сети "Интернет", в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 31 января 2021 года".

Предостережения вынесены пяти интернет-компаниям и шести гражданам, которые распространяли призывы. В столичной полиции также заявили, что любые несогласованные акции будут и дальше пресекаться в соответствии с законом.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности", – предупредил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

Сейчас МВД России расследует дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. 23 января на несанкционированной акции камеры наблюдения выявили 19 человек с короновирусом. Официально они находились на изоляции, а фактически разгуливали в толпе. Скольких заразили – трудно представить. Теперь нарушителей ждет ответственность.