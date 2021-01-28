За призывы к подросткам на Леонида Волкова завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова за склонение подростков к участию в незаконных акциях 23 января.

Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Волков достоверно знал, что митинги не были согласованы властями из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако все равно разместил на видеохостинге YouTube видеоролик с призывами к несовершеннолетним прийти на протестные акции. Ссылки на видеозаписи Волков также разместил на своих страницах в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram. Статья 151.2 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В СК РФ также добавили, что продолжают устанавливать тех, кто склонял подростков к противоправным действиям.

Несогласованные протестные акции, устроенные сторонниками арестованного Алексея Навального, прошли 23 января во многих российских городах. Следователи продолжают устанавливать участников беспорядков, изучая видеозаписи и соцсети.

Между тем, прокуратура Москвы сегодня выступила с предупреждением, что новые митинги, которые оппозиционеры собираются провести 31 января, также являются незаконными.