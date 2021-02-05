Митинга не будет: соратники Навального откладывают протесты до весны

Соратники блогера Алексея Навального не будут проводить акции протеста в его защиту до весны, передает РИА Новости.

Об этом заявил руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков в ходе трансляции в YouTube. Как сообщалось, ранее Волков был объявлен в розыск за призывы к участию в митингах несовершеннолетних.

Несогласованные акции протеста прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после оглашения приговора по делу Навального.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что в период пандемии призывать людей на митинги "предельно цинично", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами.